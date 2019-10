Tesla renoue avec les bénéfices au troisième trimestre et explose en bourse

Le géant du Net vient de publier ses résultats pour le premier trimestre de son année fiscale 2020. Les revenus sont en hausses de 14 % sur un an, pour arriver à 33,055 milliards de dollars.

Ils se divisent en trois domaines, quasiment à parts égales : 11 milliards pour Productivity and Business Process, 10,8 milliards pour Intelligent Cloud et 11,1 milliards pour More Personal Computing.

Azure continue d'exploser avec 63 % de hausse sur un an, à périmètre constant. Bon nombre d'autres domaines affichent aussi une croissance à deux chiffres : Office 365, LinkedIn, Dynamics 365, Windows, etc. Un seul domaine est en baisse : Surface, avec 2 % de moins.