Tesla présentera son prochain SUV Model Y le 14 mars

Le réseau social (et Instagram qui lui appartient) annonce avoir intenté une action en justice « contre quatre entreprises et trois personnes basées en République populaire de Chine pour avoir encouragé la vente de faux comptes, de j'aime et d'abonnés ».

En plus de Facebook et Instagram, ces sociétés auraient fait de même sur d'autres services comme ceux d'Amazon, d'Apple, de Google, de LinkedIn et de Twitter. Les entreprises et personnes ciblées ne sont pas mentionnées.

Facebook et Instagram demandent également au tribunal d'empêcher ces entités/personnes de pratiquer le cybersquattage.