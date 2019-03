Tesla présente son SUV Model Y : jusqu'à 7 places, disponible en 2020 dès 39 000 dollars

Le chercheur en sécurité Naom Rotem a trouvé un serveur Elasticsearch « laissant fuiter des millions d’enregistrements chaque semaine, y compris des données, commandes et dossiers de paiements de ses clients », comme le rapporte TechCrunch. Certaines informations semblent chiffrées (ou corrompues), mais c'est loin d'être le cas général.

Nos confrères ont examiné une partie de la base de données et ont constaté qu'elle contenait « exactement ce que les clients avaient acheté, quand et aussi où les articles avaient été livrés ». Adresses IP et postale, email, nom, date de naissance, numéro de carte d'identité, etc. sont autant d'éléments présents.

Il suffit de connaître l'URL puisque l'accès au serveur n'est pas protégé par le moindre mot de passe. Bien évidemment, le chercheur et nos confrères ont essayé de contacter la société, sans aucune réponse pour le moment. Pire, le serveur est toujours accessible.

Noam Rotem et l'équipe de VPNMentor expliquent avoir décidé de publier leur article malgré le fait que le serveur ne soit toujours pas sécurisé pour informer les clients que leurs commandes peuvent être dévoilées sur Internet, avec les risques qui peuvent en découler. Ils précisent que la société a eu plusieurs jours pour leur répondre et/ou boucher la brèche.