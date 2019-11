Tesla présente sa Model 3 fabriquée dans sa gigafactory en Chine

Construite en moins de 10 ans, la « gigafactory 3 » du fabricant automobile a accouchée de ses premiers véhicules (des photos sont disponibles par ici), en avance sur le calendrier qui prévoyait la fin de l'année.

L'usine serait dans la dernière ligne droite avant de lancer la production à grande échelle (1 000 voitures par semaine d'ici la fin de l'année), mais elle doit encore obtenir une certification du gouvernement.

Par rapport à la version « américaine », on note la présence de caractères chinois sur l'arrière et un double système pour recharger la voiture (et s'adapter aussi aux spécificités locales).

Fin octobre, Tesla avait ouvert les réservations. Son entreprise chinoise lui permet de toucher plus directement les clients d'Asie, tout en évitant une importante taxe d'importation.