Tesla Model 3 : l'Autopilot sera activé en Europe la semaine prochaine

Visual Studio 2019 supporte désormais les configurations multi-écrans avec différentes densités de pixels (DPI).

Il s’agit de l’une des améliorations de la Preview 2 publiée récemment. Elle nécessite un Windows 10 avec l’April 2018 Update ou plus récent, ainsi que al dernière révision du framework .NET 4.8.

L’activation de la fonction se fait dans le panneau des options, section Environnement, Preview Features. Il faudra alors cocher la première case et redémarrer Visual Studio.

La plupart des éléments apparaîtront alors plus nets sur chaque écran : le Shell principal, les menus classiques et contextuels, la plupart des éditeurs de code, l’explorateur de solutions et autres.