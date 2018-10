Tesla et la SEC : 40 millions de dollars d'amende, Elon Musk va quitter la présidence mais reste DG

Alors que Google doit mener des annonces le 9 octobre prochain, un internaute dit avoir acheté ce produit encore non-dévoilé dans une boutique du revendeur.

Il aurait donc été mis en rayon trop tôt et la vente aurait pu être conclue malgré un problème rencontré lors du scan en caisse (la date de vente étant indiquée au 9 octobre).

Depuis, d'autres clients ont publié la photo de Chromecast nouvelle génération déjà en rayon. Reste maintenant à découvrir ses différences, outre le logo Google plus petit et la finition qui n'est plus brillante.

L'appareil semble pour le moment inutilisable en l'absence d'une mise à jour de l'application Google Home. Celle-ci devrait être publiée après l'annonce, la semaine prochaine.