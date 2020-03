L’annonce a évidemment été faite par Elon Musk sur Twitter. Selon la photo partagée par le patron de la société, la millionième serait une Model Y rouge.

Hasard du calendrier, Consumer Report vient de publier un bilan de la satisfaction des clients des fabricants de voitures. Tesla arrive en tête avec 88 points.

L'entreprise est suivie par Genesis avec 81 points et Lincoln (78 points). On retrouve ensuite Porsche, Subaru, Audi, Ford, etc.