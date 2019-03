Tesla : Model 3 « Standard Range » à 35 000 dollars, fermeture des boutiques physiques

Après des années de retard, nous y sommes presque. Sauf report de dernière minute, une fusée Falcon 9 avec une capsule Crew Dragon prévue pour les vols habités décollera du Complex 39A du centre spatial Kennedy en Californie.

Aucun astronaute ne prendra place à bord, il s'agit d'un vol de qualification. La capsule devrait ensuite s'amarrer automatiquement à la Station spatiale internationale, sans recourir au bras robotisé.

Les trois membres d'équipages de l'ISS inspecteront son intérieur et videront sa cargaison. Elle restera en place un peu moins d'une semaine avant de se décrocher et de revenir sur Terre. Elle devrait se poser en douceur avec ses parachutes.

L'enjeu est important pour SpaceX et les États-Unis puisque cette capsule permettra au pays de ne plus dépendre de la Russie pour envoyer des membres d'équipage dans l'ISS.

La fenêtre de lancement débute à 8h49 demain matin. En cas de problème, une autre s'ouvrira le 5 mars à 7h48. Si tout se passe comme prévu, le premier étage devrait venir se poser sur la barge Of Course I Still Love You dans l'océan Atlantique.