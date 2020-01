Tesla : hausse des revenus, encore des bénéfices, 105 000 voitures produites et Model Y en avance

Le fabricant de voitures revendique un chiffre d’affaires de 7,384 milliards de dollars sur le quatrième trimestre, en hausse de 17 % sur trois mois et 2 % sur un an. Les bénéfices nets sont positifs pour la seconde fois consécutive (après deux trimestres de pertes) avec 105 millions de dollars, en baisse de 27 % sur trois mois et de 25 % sur un an.

Tesla revendique la production de 17 933 Model S et X (+10 % sur trois mois, -29 % sur un an) et de 86 958 Model 3 (respectivement +9 et +42 %), soit un total de près de 105 000 véhicules, contre 96 000 il y a trois mois. Le premier trimestre 2020 sera impacté par la fermeture temporaire de son usine en Chine sur fond de peur liée au coronavirus.

Le fabricant avance la sortie de sa Model Y : alors qu’elle était prévue pour l’automne prochain, elle arrivera finalement au premier trimestre, au mois de mars. L’autonomie a été rallongée puisqu’elle passe de 450 km à un peu plus de 500 km.