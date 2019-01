Tesla : Elon Musk veut couvrir toute l'Europe avec ses Superchargers

Ceux qui suivent le sujet du « second écran » depuis des années savent que les groupes M6 et TF1 sont connus pour freiner des quatre fers dès qu'il s'agit de diffuser leur chaîne sur un autre appareil que celui où une application est lancée.

C'est une des explications, avec la piètre qualité de leurs services de replay, du succès de petites applications comme Captvty, mais aussi de services comme Molotov.

La chaîne avait déjà fait couper le fonctionnement de Chromecast sur l'application TV de SFR il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est au tour de Molotov d'avoir droit à cette limitation, comme l'on rapporté nos confrères de Télé Satellite & Numérique.

La décision intervient dans un contexte tendu entre le service et certaines chaînes de TV. D'autant que France TV, M6 et TF1 se sont regroupées pour annoncer leur initiative Salto, qui n'a toujours pas été lancée. On a d'ailleurs depuis appris que France TV serait en discussion pour un rapprochement avec Molotov.