Tesla : des pirates peuvent voler une voiture en quelques secondes en clonant les clés

Alors que le lancement des processeurs de 9ème génération (Coffee Lake) approche, nous avons droit aux habituelles fuites. Après les premiers scores des Core i5-9600K, i7-9700K et i9-9900K, c'est un test complet du 9700K dont il est question.

Pour rappel, ces puces afficheront les caractéristiques suivantes :

i5-9600K : 6C/6T, 3,7-4,6 GHz, 9 Mo de cache, TDP de 95 W

i7-9700K : 8C/8T, 3,6-4,9 GHz, 12 Mo de cache, TDP de 95 W

i9-9900K : 8C/16T, 3,6-5,0 GHz, 16 Mo de cache, TDP de 95 W

Intel devrait donc inaugurer une nouvelle stratégie qui consiste à mettre plus de cœurs physiques dans ses puces, mais n'activer l'Hyper Threading que sur certaines références précises.

Dans la pratique, face à un i7-8700K (6C/12T, 3,7 - 4,0 GHz), le nouveau venu serait légèrement plus performant, sans pour autant faire de miracles. De ce point de vue, c'est plutôt l'i9-9900K qui est attendu au tournant.

Reste aussi à découvrir les prix de ces différents produits, et à voir quel sera le tarif de ce nouveau modèle haut de gamme, dont on peut d'ores et déjà prédire qu'il devrait dépasser les 500 euros.

Les i5-9600K et i7-9700K devraient pour leur part être proposés aux alentours de 300 et 400 euros.