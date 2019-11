Tensions chez Google, qui licencie un employé et en met deux autres en congés

Selon Bloomberg, l'un d'entre eux a été licencié « pour avoir divulgué aux médias les noms et les informations personnelles de ses employés », tandis que deux autres ont été mis en congé « pour violation présumée des règles de l'entreprise ».

L'une des personnes a accédé et partagé des documents confidentiels qui « n’entraient pas dans le cadre de son travail », tandis que l'autre suivait les calendriers de collègues.

Selon nos confrères, ce licenciement et ces mises en congé sont « le dernier signe de discorde chez Google et font suite à un mois tumultueux au cours duquel certains travailleurs ont accusé leurs dirigeants de tenter de censurer des discussions internes et l'organisation de réunions sur le droit du travail ».

Pour un employé interrogé par Bloomberg, le problème réside aussi dans un changement en profondeur de la société. Dans le passé, les employés pouvaient accéder à quasiment tous les projets en cours, mais cette transparence n'est visiblement plus de mise. « De plus en plus de projets sont fermés et ne sont accessibles qu’à des groupes plus restreints sur la base du "besoin de savoir" », expliquent nos confrères.