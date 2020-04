Telegram passe les 400 millions d’utilisateurs, les appels vidéo de groupe cette année

L’application de messagerie franchit une nouvelle étape, avec 400 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 300 millions il y a un an. Une accélération significative donc, puisqu’il y avait fallu des années pour arriver à ce précédent score.

Pour fêter l’évènement, l’éditeur promet les appels vidéo de groupe pour « plus tard cette année ». La fonction est demandée depuis longtemps, d’autant plus que le tête à tête n’est pas non plus possible. Seules les conversations audios sont possibles, avec une seule personne.

Quelques autres annonces ont été faites dans la foulée, notamment la disponibilité des Quizz 2.0. Les concepteurs peuvent maintenant pointer la bonne réponse quand la mauvaise a été donnée, une fonction qui faisait clairement défaut. Les questionnaires peuvent donc maintenant être éducatifs.

Telegram propose d’ailleurs 400 000 euros de récompenses pour les personnes qui auront bâti les questionnaires éducatifs les plus intéressant. Les sujets, niveaux de difficulté et langues sont libres. Les quizz peuvent comporter des médias, mais les droits associés devront avoir été vérifiés. L’ouverture du concours se fera le 15 mai.

L’application Android reçoit de son côté un nouveau panneau de partage qui ne remplit plus l’écran, avec une courte animation pour les changements d’onglets. Enfin, la version macOS affiche les médias dans la page de profil, intègre la barre latérale pour les dossiers de conversations et propose un nouvel outil d’édition des images avant envoi.