Telegram 6.0 : dossiers de conversations, statistiques de groupes et animations

La messagerie continue d’ajouter sans fin des fonctions, distançant très largement WhatsApp sur un terrain où Facebook – avec les moyens qui sont les siens – devrait pourtant enterrer la concurrence.

La grande nouveauté de Telegram 6.0, ce sont les dossiers de conversations. On peut les créer depuis les paramètres pour des thématiques comme famille, amis, travail et tout classement qui rendrait service. On choisit ensuite les conversations à y insérer, classiques ou groupes.

Les dossiers se révèlent vite utiles pour s’y retrouver quand on possède de nombreuses discussions ouvertes. Ils s’affichent sous forme d’onglets en haut de l’application mobile ou dans une barre à gauche dans le client de bureau. Chaque section peut avoir ses propres conversations épinglées, sans influer sur la liste principale. Sur mobile, on passe d’un onglet à l’autre par glissement.

Deux dossiers préconstruits existent dans le panneau de gestion : Non-lus et Personnel. Le premier se passe de commentaire, le second liste toutes les conversations en tête à tête, dans le tas où l’on participerait à de nombreux groupes. À noter que les dossiers s’activent automatiquement quand un nombre suffisant (mais non précisé) de conversations est détecté.

Telegram 6.0 ajoute également une nouvelle section dédiée aux statistiques des canaux de conversation. La fonction devrait surtout être utile aux canaux de grande taille, les administrateurs pouvant vérifier le flux des inscriptions, les performances d’une publication particulière, etc.

La nouvelle mouture ajoute aussi son lot habituel d’apports esthétiques, surtout via des animations, par exemple quand on maintient enfoncé le bouton d’envoi de message vocal ou vidéo. Plusieurs nouveaux emojis animés sont là, surtout liés au coronavirus, notamment un encourageant à rester chez soi. À noter le dé à lancer, dont l’animation tire une face gagnante au hasard.

Les nouvelles versions de Telegram sont disponibles dans les boutiques mobiles respectives, ou en mise à jour automatique pour le client de bureau.