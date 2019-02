Telegram 5.3 se penche sérieusement sur ses fonds d'écran

La nouvelle version commence par augmenter significativement le nombre de fonds fournis par l'application, une rubrique curieusement laissée de côté par une plateforme qui progresse pourtant très vite sur le reste.

Outre le plus grand panel, des fonctions ont été ajoutées. Dans les paramètres, on peut par exemple passer d’un fond à un autre par simple glissement. Il fallait auparavant annuler le choix avant d’en faire un autre.

Chaque fond peut en outre être accompagné de deux modes : Flou et Mouvement. Le premier applique un simple effet de flou (intensité non réglable), l’autre une parallaxe quand on bouge l’appareil. On peut bien sûr récupérer l’une de ses photos pour y appliquer ces effets.

Telegram rattrape également un retard sur l’utilisation des couleurs comme fonds de conversation. Le choix peut se faire une grille de présélections, ou via une personnalisation dans un nuancier.

Les fonds d’écrans peuvent en outre être partagés une fois réalisés, et une galerie est accessible via recherche dans les paramètres. En tapant un ou plusieurs mots clés, on affiche ainsi des résultats. Il suffit d’en choisir un et de l’appliquer pour « l’installer ».

Telegram 5.3 est disponible pour Android et iOS. Sur ce dernier, la mise à jour a d’ailleurs eu quelques problèmes, étant proposée cinq fois en très peu de temps. Tout est maintenant rentré dans l’ordre.