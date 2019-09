Telegram : messages planifiés, rappels et améliorations de thèmes

Telegram n’en finit plus de publier de nouvelles versions de sa messagerie, prenant petit à petit le large sur les fonctions, pendant que WhatsApp – pas particulièrement en avance – continue de déployer de simples correctifs.

La nouvelle version 5.11 pour Android et iOS introduit ainsi les messages planifiés. Une fois qu’ils ont été rédigés, on appuie de manière prolongée sur la flèche d’envoi jusqu’à ce que Telegram propose des options. Là, on pourra choisir de planifier, en sélectionnant la date et l’heure d’envoi. Dans les paramètres de l’application, une option permet d’être notifié quand l’opération est réalisée.

Les rappels sont accessibles depuis le panneau des messages sauvegardés. Ils fonctionnent comme les messages planifiés : on rédige le message puis appui long sur la flèche. Quand arrivera le moment choisi, une notification contenant le message sera émise.

La personnalisation des thèmes augmente également. Android récupère les couleurs d’accentuation de la version iOS, et les deux reçoivent un panneau de sélection d’une couleur personnalisée.

Les thèmes construits peuvent maintenant être partagés comme « thèmes cloud », applicables en deux appuis. Si vous apportez des modifications à votre thème, il sera mis à jour automatiquement chez ses utilisateurs. Telegram donne deux exemples : Sky Blue et Desert.

Sur iOS, on remarque aussi un menu d’options redessiné après un appui long sur un message. Plus complet, il autorise – enfin – la sélection d’un morceau de texte. Pratique quand une adresse notamment se retrouve prise dans la masse d’un message complet.

Outre de nouveaux emojis animés (dont le caca, que tout le monde attendait), plusieurs nouvelles options de vie privée apparaissent. La plus importante concerne les groupes. Le paramètre permettant de n’afficher son numéro de téléphone à personne dans les groupes reçoit une ligne pour préciser cette interdiction.

Les utilisateurs peuvent ainsi choisir « Mes contacts » pour que seuls considérés de confiance puissent voir le numéro. Si d’autres avaient déjà récupéré le numéro au sein d’un groupe, ils ne pourront plus rien en faire sur Telegram, qui rompra le lien de communication.

Bien que ces nouveautés soient destinées aux applications mobiles, la mouture Desktop a été mise à jour pour les prendre en compte.