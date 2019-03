Télécommande « magique », code « 0000 » et démantèlement d'une équipe de voleurs de carburants

Ce n'est pas une surprise puisque l'arrivée des deux titres avait été annoncée lors du débarquement de Diablo sur la plateforme.

Warcraft: Orcs and Humans est vendu 5,29 euros (PC et Mac), contre 8,89 euros pour Warcraft II Battle.net Edition (Tides of Darkness et son extension Beyond the Dark Portal) sur PC uniquement. Un bundle avec les deux titres est proposé à 13,29 euros.

Concernant l'arrivée de Warcraft III: Reign of Chaos ou Warcraft III: The Frozen Throne sur GOG, Blizzard se contente de répondre qu'il n'a « aucune annonce supplémentaire à faire pour le moment ». Rappelons que l'éditeur travaille sur une version Reforged de son titre phare.