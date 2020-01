TechPowerUp passe à son tour à une offre payante

Il n'y a pas qu'en France que les sites doivent trouver de nouvelles pistes de financement, face aux dérives publicitaires. Cela touche aussi les sites anglophones.

Ainsi, TechPowerUp qui est à l'origine de GPU-Z et d'autres outils, dont le rédacteur en chef est allemand, propose désormais un abonnement via Patreon. Pour rappel, il publie chaque jour des actualités et des tests de matériel informatique.

Les tarifs débutent à 4 dollars par mois pour se passer de la publicité et avoir quelques avantages. Les paliers supérieurs sont à 7 ou 9 dollars. Le plus important donne notamment accès aux tests en avant-première.