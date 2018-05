TeamViewer disponible pour les NAS Synology

Chose promise, chose due. Apple ouvre son site centré sur les données du compte maison. Après une simple connexion l’utilisateur pourra récupérer une copie de ses informations, les corriger, désactiver temporairement le compte voire le supprimer.

La première fonction permet de récupérer toutes les données ou seulement une partie. Les fichiers dans iCloud Drive, photos et mails sont dans une section à part, Apple prévenant que leur récupération peut être longue selon le volume des données.

Activité liée aux Stores, informations sur le compte et appareils, demandes de réparation et d’assistance, Game Center, signets et liste de lecture dans Safari, calendriers, rappels, contacts, notes, abonnements et autres sont par ailleurs disponibles. L’utilisateur n’a plus qu’à choisir.

La forme des données change selon ce que l’utilisateur récupère. Par exemple, tout ce qui touche à l’activité sera dans une feuille de calcul ou un fichier JSON, CSV, XML ou PDF. Les documents, photos et vidéos gardent leur format d’origine, tandis que les contacts et calendriers utiliseront VCF/ICS.

Autre point intéressant, l'utilisateur peut choisir la taille à ne pas dépasser pour les fichiers. L'archive générale est alors découpée en fichiers de 1, 2, 5, 10 ou 25 Go.

Les autres fonctions sont plus classiques, mais on saura gré à Apple de concentrer tous les réglages sur un seul site, au fonctionnement particulièrement simple.

On notera que le site arrive la veille de l'activation du RGPD en Europe. Apple respecte donc les délais, mais avec un petit bonus : tous les utilisateurs de la planète peuvent y accéder. La firme ne fait donc pas de découpage géographique, comme Facebook l'a fait.