Teams : des fonctions dédiées aux familles et amis en préversion sur Android et iOS

En mars, Microsoft avait annoncé sa volonté de faire de Teams une plateforme de communication pour la vie personnelle. Une réaction qui suivait la mise à disposition de l’application pour tous, au début de la crise sanitaire.

Ce changement de cap et l’intégration dans Microsoft 365 devrait se concrétiser par l’ajout de fonctions dédiées. L’application devait être utilisable aussi bien avec le compte personnel directement, qu’en ajoutant ce dernier dans un Teams utilisé dans le cadre de l’entreprise, avec bascule entre les deux.

C’est désormais possible dans les préversions de l’applications pour Android et iOS. On y retrouve les discussions écrites en privé ou en groupe, les appels audio et vidéo pour les deux, le partage de documents Office, de listes, d’agenda, de GIF, de fichiers divers ou encore de position géographique.

Un tableau de bord permettra également de résumer la situation si l’on s’est absenté un moment. Il affichera l’ensemble des éléments partagés depuis la dernière visite dans la conversation. Il sera également possible d’assigner des tâches à un membre, par exemple pour compléter une liste de courses pour la personne en train de les faire.

Microsoft ne positionne pas son Teams comme une messagerie instantanée classique. L’application garde clairement son orientation d’outil centralisateur et organisationnel.

Pour participer à ces préversions, il faut se rendre dans les paramètres de l’application, puis dans l’À propos. Là, il sera possible d’activer la version de test, après acceptation des conditions. L’application devra alors être redémarrée.