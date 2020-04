TCL Série 10 : trois smartphones de 249 à 449 euros, un modèle 5G à 400 euros

Le fabricant explique qu’il s’agit de « sa toute première gamme de smartphones en marque propre ». Ce n’est pas un nouveau venu sur ce segment puisqu’il fabrique déjà les terminaux Alcatel et BlackBerry, mais le contrat avec ce dernier s’arrêtera le 31 août.

Nous avons donc le TCL 10L de 6,53" occupant 91 % de l’espace, épaulé par un Snapdragon 665 et 6 Go de mémoire. Quatre caméras arrière et une de 16 Mpixels à l’avant sont également présentes. Il sera disponible au second trimestre 2020 pour 249 euros.

Comme son nom l’indique, le TCL 10 5G prend en charge les réseaux mobiles de dernière génération. Il est animé par un SoC Snapdragon 765, avec a priori le même écran de 6,53". Le smartphone « sera disponible dans différents marchés au cours de l’année » pour 399 euros.

Enfin, le TCL 10 Pro occupe le haut du panier. Il propose un écran AMOLED FHD+ incurvé de 6,47". Le fabricant insiste sur la qualité des photos et vidéos : « quatre caméras arrière, dont une caméra haute résolution 64 Mpixels, une caméra vidéo basse lumière à gros pixels de 2,9 μm, une caméra super grand-angle à 123 degrés et une caméra macro, ainsi qu'une caméra frontale 24 Mpixels ». Il sera disponible au second trimestre pour 449 euros.

Les fiches techniques détaillées et des photos des trois smartphones sont disponibles par ici.