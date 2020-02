Taxe sur le numérique : Bruno Le Maire prône une solution unique partout dans le monde

Le ministre de l’Economie et des Finances s’est exprimé sur le sujet lors d’une réunion avec d’autres ministres et banquiers à Riyad : « Pour la première fois, il y a un large consensus parmi les membres du G20 sur la nécessité d’avoir un nouveau système international de taxation ».

« Nous devons traiter la question de ces entreprises du numérique qui font des profits dans de nombreux pays sans présence physique, c’est-à-dire sans payer le niveau attendu d’impôts […] Et nous devons aussi traiter la question cruciale d’une taxation minimum et le risque de nous retrouver avec une course au moins disant fiscal », ajoute-t-il.

Bruno Le Maire veut une approche globale pour éviter le chaos : « Au lieu d’avoir une solution unique, simple, nous aurions de nombreuses taxes numériques différentes, partout dans le monde ». Un point de vue partagé par d'autres responsables européens.