Taxe des géants du Net : les États-Unis vont prendre des sanctions contre la France… et les suspendre

On pourrait résumer la situation avec un « je t’aime moi non plus ». Alors que la France a instauré sa propre taxe l’année dernière, mais suspendu les paiements jusqu’à fin 2020, les États-Unis font de même avec les sanctions.

« Nous allons prendre certaines sanctions contre la France et les suspendre comme ils ont suspendu la perception des taxes », explique Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce, repris par Reuters.