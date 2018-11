Take-Two touche le jackpot avec Red Dead Redemption 2 et GTA V

Chez Take-Two, l'ambiance est à la fête, tout du moins pour ceux qui ont pu récupérer de leurs horaires à rallonge. Sur le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2019 (oui, 2019, il n'y a pas d'erreur) l'éditeur s'enorgueillit d'une progression de 11 % de ses revenus sur un an, à 492,7 millions de dollars. Un chiffre qui ne tient pas compte du lancement de Red Dead Redemption 2, qui comptera lui pour le troisième trimestre.

Le titre phare de l'éditeur s'est d'ailleurs très bien vendu, avec plus de 17 millions de copies écoulées lors des 8 premiers jours de commercialisation. C'est davantage que le premier opus en l'espace de 8 ans.

Grand Theft Auto V n'est pas en reste, et continue de faire le beurre de l'éditeur avec son mode GTA Online. Le titre s'est désormais écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui en fait, et certainement pour un bon moment, un des jeux les plus vendus au monde.