Take-Two : 23 millions de Red Dead Redemption 2 vendus, et une claque en bourse

Lancée en 2012, la plateforme française de VTC Chauffeur privé a décidé de changer de nom et d'image. Il faudra donc bientôt oublier la cravate rouge de son logo, et l'appeler Kapten, comme le rapportent nos confrères des Échos.

Ce changement en surface s'accompagne aussi de nouvelles ambitions. Après avoir sillonné la France, l'entreprise veut partir à la conquête de l'étranger et s'implanter dans une quinzaine de villes en Europe et ailleurs d'ici 2020. Les premières visées sont Londres et Genève, avec une ouverture prévue d'ici quelques semaines.

Des ambitions permises par la prise de contrôle en 2017 de la société par le géant allemand Daimler, qui souhaite diversifier ses activités en ciblant le marché des services de mobilité. Un bon moyen de trouver des débouchés pour les véhicules produits dans ses usines.