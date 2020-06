T-Mobile US : retour à la normale après une grosse panne, jugée « inacceptable » par la FCC qui va enquêter

Hier, à partir de 18h heure française (soit le début d’après-midi à New York), l’opérateur américain a connu d’importants problème sur les appels, les SMS et la data ; partout dans le pays. AT&T et Verizon ont affirmé à The Verge que tout allait bien sur leurs réseaux, mais que les appels émis vers T-Mobile pouvaient ne pas passer.

Aux alentours de minuit, le nouveau patron de T-Mobile affirmait que la data était de retour et que le travail pour rétablir les appels et SMS était toujours en cours. Le retour à la normale a été annoncé ce matin à 7h. De très longues heures pour les équipes de l’opérateur et ses clients.

Ajit Pai, président de la Federal Communications Commission (FCC), a indiqué sur Twitter que cette panne était « inacceptable » et que la FCC lançait une enquête. Pour rappel, cette histoire arrive seulement deux mois et demi après la prise de contrôle de Sprint par T-Mobile pour ne former plus qu’une seule entité.

Certains ont indiqué sur les réseaux sociaux que les États-Unis et T-Mobile étaient victimes d’une attaque par DDoS, mais cette hypothèse a été battue en brèche par Brian Krebs, spécialiste du sujet. Il évoque plutôt un problème de mise à jour pour fusionner T-Mobile et Sprint.