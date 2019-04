SYMFONISK : Ikea et Sonos présentent une lampe et une enceinte étagère, dès 100 euros

La build 18362.30 est bien la RTM (Release To Manufacture) de la May 2019 Update de Windows 10. Elle est donc considérée actuellement comme la version finale et est, à ce titre, diffusée désormais dans le canal Release Preview.

Ce dernier est pour rappel dévolu aux tests sur les mises à jour finalisées, pour un dernier tour de piste auprès des testeurs. À moins d’un bug bloquant découvert, la 18362.30 sera donc la mouture diffusée dans Windows Update le mois prochain.

Contrairement en effet aux évolutions semestrielles précédentes, Microsoft a en effet décidé de laisser la build en test pendant un mois entier dans le canal. Un changement radical puisque la version précédente – October 2018 Update – l’avait complètement délaissé. Une décision que Microsoft n’avait pu que regretter par la suite.

Rappelons que la May 2019 Update ne sera pas obligatoire, contrairement aux correctifs mensuels de sécurité. Microsoft a changé son fusil d’épaule : Windows Update affichera la disponibilité, mais séparée des autres, avec un bouton spécifique pour déclencher l’installation.