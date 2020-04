Switch et achats frauduleux : gare aux comptes NNID « oubliés »… y compris par Nintendo

Récemment, nous avions évoqué des achats frauduleux à répétition depuis des comptes Nintendo (notamment pour acheter des V-bucks sur Fortnite). Comme le détaille Ars Technica, le problème pourrait venir des anciens comptes NNID associés aux nouveaux comptes Nintendo.

NNID ou Nintendo Network ID est utilisé sur la Wii U et la 3DS, tandis que le compte Nintendo est utilisé par la Switch. Il est évidemment possible de lier les deux. Problème, comme le rapportent nos confrères, le choix d’un mot de passe NNID était souvent limité par les capacités des consoles (et leur écran résistif). Il était donc souvent d’un niveau faible.

« Il y a une lacune majeure : les NNID ne sont jamais morts, et bien que de nombreux utilisateurs oublient avoir créé un compte du genre, beaucoup continuent d'être liés aux nouveaux comptes des utilisateurs », explique Ars Technica.

Pirater un compte NNID permettrait ainsi de détourner les comptes PayPal liés aux comptes Nintendo pour des achats frauduleux. Un « détail » d’autant plus gênant que le fabricant a « oublié » de prévenir ses clients dans un email envoyé pour les informer d’un possible piratage.

Bref, il est encore une fois recommandé d’activer la double authentification pour éviter tout risque, puisque cela concernerait à la fois les comptes Nintendo et NNID indiquent nos confrères.