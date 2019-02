Surprise ! Electronic Arts a désormais son propre battle royale !

Depuis plusieurs années, le début du mois de février est synonyme de Safer Internet Day ou journée mondiale de l'Internet Sans Crainte, notamment pour les enfants.

Son but est de « promouvoir un Internet meilleur auprès des jeunes, leurs parents et la communauté éducative et encourager les comportements responsables en ligne ». Les actions vont au-delà de cette journée et se déroulent généralement sur l'ensemble du mois de février.

Un thème différent est proposé chaque année. En 2019 c'est le suivant : « Les écrans, les autres, et moi ». Le sujet est vaste : « il invite les jeunes et les adultes à s’interroger sur leurs modes de consommation et de vie avec les écrans. Quelle place pour les écrans au sein de la famille et de la fratrie ? Quelles conséquences dans les rapports avec nos amis ? Comment se gère le temps d’écran à la maison et en dehors ? Comment protéger nos données personnelles ? ».

Le site Safer Internet France propose deux parcours numériques pour les enseignants et les médiateurs éducatifs, ainsi qu'un questionnaire parentalité numérique. Ce dernier « vous invite à vous interroger sur la place des écrans à la maison, vos sujets de préoccupations, vos bonnes idées… pour construire ensemble les réponses et outils adaptés à vos besoins ».