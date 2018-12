Sur mobile, YouTube met en place la lecture automatique des vidéos, sans son

Le fabricant explique que les bords de son écran (4,9 mm) sont 60 % plus minces que sur la version précédente. La dalle de 13,3" est de nouveau disponible en 1080p ou en 4K UHD, avec une calibration d'usine dans les deux cas.

Une caméra infrarouge compatible Windows Hello est présente, tandis que la batterie affiche désormais 51,3 Wh. Elle se recharge via un connecteur USB Type-C (alimentation de 65 W fournie).

Un CPU Intel Core i7-8565U est de la partie, avec une GeForce MX150 équipée de 4 Go de GDDR5 en option. Petite mesquinerie, le « modèle graphisme » avec GeForce dispose de 256 Go de SSD M.2 PCIe, contre 256 Go en M.2 S-ATA pour le « modèle de base » avec IGP.

Tous les détails sont disponibles par ici. Le tarif débute à 1 500 euros, avec une disponibilité « prochaine », sans plus de détail.