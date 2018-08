Sur Google Maps, la Terre est (enfin) ronde

L'assistant numérique peut déjà vous afficher des informations sur vos prochains rendez-vous, vos listes de courses, vos prochains vols, etc. Depuis cet été, Google veut le rendre plus avenant « avec des suggestions proactives et des informations personnalisées pour vous aider à rester au top de votre journée ».

Au début de l'année, le géant du Net dévoilait les Smart Display, des écrans connectés exploitant Google Assistant. Comme prévu, le modèle de Lenovo est disponible à la vente depuis cet été. Il ne semble pour le moment proposé qu'aux États-Unis, à partir de 199,99 dollars.

D'autres fabricants se sont également lancés sur ce créneau (LG, Sony, Archos, etc.), mais un concurrent de poids pourrait arriver prochainement : Google en personne, c'est du moins ce qu'affirment des sources à Nikkei.

Aucun détail technique n'a été précisé pour le moment, mais l'écran pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Il viendrait non seulement concurrencer les smart displays de ses concurrents, mais aussi les Amazon Echo Show et Spot (avec Alexa).