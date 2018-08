Sur Facebook, les publications envoyées depuis Twitter ont brièvement disparu

La plateforme de formation en ligne ouvre la « Roo Versity », destinée aux auto-entrepreneurs du service de livraison de repas, rapporte L'Usine digital.

Les formations, habituellement facturées 20 euros par mois et offertes ici, sont proposées en anglais, espagnol et français, s'adressant aux livreurs du Royaume-Uni, de France et d'Australie. Elles concernent l'ensemble du site, du marketing aux technologies.

Les conditions d'accès sont encore floues, Deliveroo indiquant tout juste que les livreurs sans parcours universitaires sont éligibles.

L'objectif semble bien être de répondre aux lourdes critiques sur le modèle social de Deliveroo, accusé d'exploiter ses prestataires à vélo sans grande contrepartie. En juillet, un collectif de livreurs appelait à la grève, pour obtenir de meilleures conditions de travail.