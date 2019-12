Sundar Pichai prend la tête d'Alphabet (en plus de Google), les co-fondateurs en retrait

La nouvelle a été annoncée par Larry Page et Sergey Brin dans un billet de blog. Ils reviennent brièvement sur la genèse de Google (1998) et la création d'Alphabet en 2015 (pour les regrouper tous).

Désormais, Google a 21 ans : « Même si cela a été un immense privilège d’être profondément impliqués dans la gestion quotidienne de l’entreprise pendant si longtemps, nous pensons que le temps est venu d’assumer le rôle de fiers parents, offrant des conseils et de l’amour, mais pas des réflexions quotidiennes », lâchent les deux co-fondateurs.

Ils ajoutent : « Alphabet et Google n'ont plus besoin de deux directeurs généraux et d'un président. À l'avenir, Sundar sera le directeur général de Google et d'Alphabet. Il sera responsable de la gestion de Google et de la gestion des investissements d'Alphabet ».

S'ils lâchent les rênes de la direction, Larry Page et Sergey Brin restent présents dans le géant du Net : « Nous continuerons de participer activement en tant que membres du conseil d’administration, actionnaires et co-fondateurs. En outre, nous prévoyons de continuer à parler régulièrement à Sundar, en particulier sur des sujets qui nous passionnent ».