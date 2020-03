Suivant le reste des valeurs boursières, Bitcoin se prend aussi un gadin

Lundi noir pour les marchés, la bourse de New York cédant près de 8 points, un peu moins que le CAC40 (8,39 %). Certaines entreprises ont vu fondre leur capitalisation de 15 à 30 % en une journée.

Une chute qui s'inscrit dans une tendance globale à la baisse, du fait de l'expansion du coronavirus mais également de la guerre des prix en cours sur le pétrole.

Si le CAC40 finissait hier sa journée à un peu plus de 4 700 points, il ne faut pas oublier que son plus bas sur 10 ans est aux alentours de 2 800 points et qu'il était à près de 6 100 points fin février, soit une baisse de 22 % en trois semaines.

Une « correction » attendue de longue date par certains, qui ramène l'indice à son niveau de janvier 2019. Il avait alors baissé de 16 % en trois mois, avant de vivre une année entière de hausse presque continue. Ce matin, le rebond est léger.

Bitcoin a parfois été vu comme une valeur refuge, la cryptomonnaie était par exemple en hausse ces dernières semaines, passant de 6 300 environ début janvier à 9 500 euros mi-février. Mais depuis l'aggravation de la crise ce n'est plus le cas.

Elle a donc aussi dégringolé ces derniers jours, passant rapidement à moins de 8 000 euros puis à un peu moins de 6 800 euros à son plus bas. Hier, elle finissait la journée à 6 900 euros.

Mais là encore, la hausse reste spectaculaire sur le long terme, avec tout de même une grande volatilité. 1 BTC valait ainsi 210 euros en 2015, 11 795 euros à son plus haut en décembre 2017, 3 000 euros en janvier 2019 avec depuis une stabilisation entre 6 400 et 9 500 euros selon les périodes, avec une tendance baissière.