Suite à des soucis, Bouygues Telecom a « renforcé » son réseau mobile

Hier, plusieurs de ses clients expliquaient sur les réseaux sociaux rencontrer des problèmes avec leur smartphone. Contacté par nos soins, l’opérateur confirme et nous explique avoir procédé à des changements.

« Nous avons bien écoulé le trafic data des réseaux fixes et mobiles, en revanche nous avons rencontré des difficultés dans l’écoulement des appels voix entre les réseaux mobiles », nous explique le service presse.

Afin de résoudre le problème, les équipes ont travaillé « pour renforcer au plus vite les capacités voix, qui touchaient l’ensemble des réseaux mobiles. Le problème est résolu depuis hier 21h mais nous restons bien évidemment attentifs ».

Avec le confinement renforcé depuis hier et l’explosion du télétravail, les réseaux des opérateurs (fixes et mobiles) sont soumis à du trafic plus important que d’habitude, ce qui n’est pas sans conséquence. Tous les opérateurs ont déjà annoncé que leurs équipes étaient sur le qui-vive.