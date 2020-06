SugarSync : nouveau look pour une nouvelle vie ?

Cette solution de sauvegarde et de synchronisation est disponible depuis des années, mais elle reste dans l’ombre de son concurrent Dropbox. Elle vient d’annoncer une nouvelle version avec une interface remise au goût du jour afin de « faciliter la vie de [ses] clients ».

Il y a notamment des onglets « Activités récentes » et Raccourcis. Sur l’application de bureau, une fenêtre permet de suivre les transferts de fichiers et une autre d’accéder aux « Éléments supprimés ».

Pour rappel, SugarSync propose trois niveaux de comptes pour les particuliers : 100 Go pour 7,49 dollars par mois, 250 Go pour 9,99 dollars et enfin 500 Go pour 18,95 dollars, avec 30 jours gratuits dans tous les cas.