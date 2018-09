Stripe assure être valorisée 20 milliards de dollars

Le service de paiement pour entreprises a levé 245 millions de dollars, pour une valorisation déclarée de 20,5 milliards de dollars, rapporte Reuters.

Cet investissement doit l'aider à s'étendre à l'étranger, notamment en Asie du sud-est et en Inde, où elle s'attend à ce que 500 millions de personnes deviennent clients de paiements en ligne. La société compte aussi ouvrir un centre d'ingénierie à Singapour.

Selon l'agence, c'est plus du double que sa dernière valorisation en 2016 à 9,2 milliards de dollars. Stripe opère dans 25 pays et a annoncé de nouveaux clients de poids : Didi, Google, Spotify et Uber.