Stratolaunch mettrait fin à ses activités

Skybound Games et Beamdog annoncent que les titres vont revenir d'outre-tombe sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition Pack, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition Pack, Planescape: Torment et Icewind Dale Enhanced Edition seront disponibles le 24 septembre aux États-Unis , alors qu'il faudra attendre le 3 décembre pour Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Le reste du monde devra à chaque fois attendre quelques jours de plus.

Les précommandes pour certains titres sont ouvertes. Comptez 49,99 dollars tout de même.