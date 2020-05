StopCovid : le plaidoyer de Cédric O

Dans un long texte, le secrétaire d’État au numérique prend la défense de son projet de suivi des populations. L'application « demande encore un travail technique important » admet-il, avant d’indiquer qu’elle sera en test dans la semaine du 11 mai.

« C’est donc dans la foulée que StopCovid devrait pouvoir être présentée au Parlement ». Des débats suivis d’un vote, comme l’a annoncé Édouard Philippe. Sa volonté est de « tout faire pour couper les « départs de feu » le plus rapidement possible (…) dans des conditions très encadrées et proportionnées ».

Il répète que le gouvernement français refuse les solutions proposées par Apple ou Google. Des solutions « décentralisées » rédhibitoires pour deux raisons : la protection de la vie privée et la perte de maîtrise en termes de santé publique.

Et précise que la CNIL sera saisie du projet finalisé afin de glaner son avis.