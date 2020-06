StopCovid : l’application de suivi de contact disponible sur les stores Apple et Android

Après quelques heures de retard, et des tests de montée en charge réalisés en dernière ligne droite, l’application est disponible depuis hier après-midi.

« Tous ensemble téléchargeons StopCovid et bloquons l'épidémie », insiste Cédric O sur Twitter, au chevet de cette application de suivi de contact, destinée à lutter contre la pandémie et détecter au plus tôt les cas contacts.

Selon le rapport d’Exodus Privacy, aucun pisteur n’a été détecté, mais 11 permissions sont accordées.

Elles seraient surtout rendues nécessaires par les contraintes logicielles et matérielles de cette app, comme l’accès à l’appareil photo afin de lire le QR code délivré par un professionnel de santé, permettant à l’utilisateur effectivement malade de faire remonter le risque contact.

« L’application de lutte contre le Covid-19 a été développée gratuitement par des chercheurs et partenaires privés. Toutefois, depuis son lancement mardi 2 juin, sa maintenance et son hébergement sont bel et bien facturés, entre 200 000 et 300 000 euros par mois » affirme le Nouvel Obs, qui parle d’une application « au coût salé ».