Steve Carell rejoindrait Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans une série dramatique d'Apple

Les Rugged Extreme 7424 et Latitude Rugged 5424 et 5420 disposent tous d'un écran de 14 pouces (1 920 x 1 080 pixels) avec un processeur pouvant grimper jusqu'au Core i7 de 8ème génération.

En plus de leur robustesse, le fabricant met en avant une dalle plus lumineuse (1 000 nits) et un pack de deux batteries interchangeables à chaud pour une autonomie de 14h. Les Rugged Extreme 7424 et Latitude Rugged 5424 disposent d'un graveur de Blu-ray en option.

De son côté, le Latitude Rugged 5420 « est jusqu’à 22 % plus fin et léger ». Dans tous les cas, de la reconnaissance faciale avec Windows Hello est de la partie, tandis qu'un modem 4G et une Radeon dédiée sont proposés en options sur les machines.

Il faudra débourser au moins 2 813 euros pour le Latitude Rugged 5420, contre 2 866 euros pour le 5424. Le Rugged Extreme 7424 est pour sa part vendu à partir de 4 352 euros. Ils sont disponibles sur cette page.