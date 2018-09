Steel HR Sport : la première montre connectée Withings depuis sa séparation de Nokia

Depuis 2h ce matin, le constructeur distribue la dernière mise à jour de sa console à succès, qui introduit le service payant Switch Online.

Pour 3,99 euros par mois ou 19,99 euros par an (ou 34,99 par an pour une famille, jusqu'à 8 membres), il intègre les sauvegardes en ligne, l'accès à un catalogue de jeux NES ainsi que le jeu en ligne. Une semaine d'essai gratuit est proposée.

À noter que certains jeux ne bénéficient pas des sauvegardes en ligne. C'est le cas du titre multijoueurs Splatoon 2, qui gère ses données localement ; Nintendo craint donc des triches, dont la duplication d'objets.

Une application est à télécharger pour les 21 jeux NES, qui incluent Double Dragon, Mario Bros, Super Mario Bros et The Legend of Zelda. Le jeu en ligne reste gratuit pour des titres free-to-play, dont Fortnite.

Pour résilier l'abonnement, rendez-vous dans l'eShop, puis l'icône de l'utilisateur et « Paramètres des pass ».

Attention : avant d'installer cette version, assurez-vous que le compte Nintendo est bien lié à votre compte sur votre Switch principale. La mention se trouve dans les paramètres du compte local, puis « Compte Nintendo associé », l'adresse email du compte en ligne apparaissant en partie.

Cette mise à jour introduit ce concept de console principale. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour dissocier votre compte Nintendo d'un profil local Switch.

Le firmware 6.0 apporte aussi la possibilité d'envoyer plusieurs captures sur les réseaux sociaux (au lieu d'une seule par message aujourd'hui), l'extension du contrôle parental aux Nouvelles affichées, en plus d'améliorations diverses non précisées.