Steam : la bêta de la nouvelle bibliothèque arrive dans « quelques semaines »

Lancé fin 2013 par l'expert en sécurité, le site recense les nombreuses fuites de données afin de vous indiquer si votre mot de passe a été compromis. Il suffit de saisir votre adresse email pour voir si elle apparaît dans les bases de données. Le site accueille environ « 150 000 visiteurs uniques lors d’une journée normale et 10 millions lors d’une journée anormale », explique son créateur.

« À ce jour, chaque ligne de code, chaque configuration et chaque fuite de données a été traitée par moi seul. Il n'y a pas "d'équipe HIBP", il y a un gars qui garde tout ça à flot », explique Troy Hunt. « Ce n’est pas seulement un problème de charge de travail. Je devenais de plus en plus conscient du fait que j'étais le seul point de défaillance ; et cela doit changer », ajoute-t-il.

Qu'adviendra-t-il de Have I Been Pwned ? Troy Hunt n'a pas de réponse toute faite, mais il donne quand même quelques points qui lui semblent importants, notamment qu'il restera impliqué dans le projet et que les recherches doivent rester gratuites.

La question est maintenant de savoir qui va récupérer cette immense base de données, et quoi en faire. Pour le chercheur en cybersécurité Luc Lefebvre, « ça doit être quelqu’un en qui les gens ont confiance et ça ne doit pas être fait dans un but lucratif [...] le scénario idéal ce serait qu’un regroupement ou un organisme de défense de la vie privée réputé en fasse l’acquisition et l’offre gratuitement sans l’intégrer à son modèle d’affaires ».

L'Electronic Frontier Foundation, Tor et Open Whisper Systems sont cités en exemples.