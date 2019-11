Startpage se met aux actualités

Le moteur de recherche centré sur la vie privée affiche désormais un onglet dédié aux actualités. La fonction est classique, mais l’approche de Startpage est dans la même veine que celle de DuckDuckGo.

La société met ainsi en garde contre les services traditionnels d’actualités, qui utilisent les recherches passées et l’historique de navigation pour afficher une liste plus « pertinente » de résultats. Mais pour l’un et l’autre, il y a un danger de chambre d’écho, l’utilisateur restant dans sa « bulle ».

Les actualités sont donc affichées sur la base de deux critères seulement : la date et l’heure.