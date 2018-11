Startpage propose un « affichage anonyme » des sites à travers un proxy maison

Le moteur de recherche fait partie de ceux misant sur le respect de la vie privée pour faire la différence avec Google. Il compte bien sur l'annonce de cette fonctionnalité pour renforcer ses parts de marché, notamment face au Français Qwant.

Dans la pratique, lorsque vous effectuez une recherche, un lien « affichage anonyme » est présent, vous proposant de vous rendre sur le site à travers un proxy mis en place par Startpage.

Ce n'est donc pas directement votre machine qui va se rendre sur le site, mais les serveurs de la société. Un cadre violet sera là pour vous le rappeler. Une manière d'offrir une protection améliorée par rapport au mode incognito, avec des contraintes.

En effet, il ne sera pas possible « de vous connecter à vos comptes et profils ou d'envoyer des informations (via la méthode POST) ». Certains éléments des pages peuvent également ne pas s'afficher correctement. Certains regretteront aussi que ce proxy ne soit pas utilisable plus globalement, via une option d'activation permanente (l'accès classique devenant l'exception par exemple) ou un accès direct dans le navigateur.

Bien entendu, Startpage indique ne conserver aucune donnée de navigation effectuée à travers son proxy.