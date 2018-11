Starlink : SpaceX revoit une partie de ses plans et vise des satellites en orbite à 550 km

ASUS a dévoilé un nouveau boîtier devant enrichir sa gamme TUF : le Gaming GT501. Sous cette dénomination un brin barbare, on retrouve un châssis au format moyen-tour, fait d'acier galvanisé épais de 1,5 mm (avec une couche protectrice en céramique) et de verre trempé de 4 mm. Sur le dessus, on notera la présence de deux lanières en tissu, censées aider au transport de la bête.

En façade, deux ports USB 3.1 (Type A) trônent, aux côté des inévitables jack de 3,5 mm pour un casque. À l'intérieur, peu de fioritures, mais beaucoup d'espace (251 x 545 x 522 mm), puisqu'il est possible de loger des cartes graphiques longues de 42 cm au maximum, et un ventirad CPU haut de 18 cm. Il est d'ailleurs permis à l'aide d'un riser PCI-E (non fourni) de loger sa carte graphique face à la paroi en verre.

Côté stockage, cinq emplacements de 2,5 pouces sont prévus au dos de la carte-mère, tandis que deux baies de 3,5 pouces sont présentes dans le compartiment principal. Pour le refroidissement, des emplacements pour deux ventilateurs de 140 mm, ou trois de 120 mm sont prévus en façade ainsi qu'au sommet, en plus d'un dernier de 140 mm à l'arrière. ASUS n'a pas dévoilé le tarif de ce TUF Gaming GT501, mais on l'imagine déjà salé.