Starlink : SpaceX envoie 60 satellites de plus dans l’espace et récupère son premier étage

L’Américain continue de dérouler son plan afin de déployer une flotte de petits satellites pour proposer un accès mondial à Internet.

C’était le troisième vol de la fusée Falcon 9 qui avait précédemment emmené Crew Dragon sur l’ISS, participé à la mission RADARSAT et à la quatrième salve de Starlink (il est aujourd'hui question de la septième).

Le premier étage est de nouveau venu se poser sur la barge Of Course I Still Love You dans l’océan Atlantique.

En mars, Elon Musk revenait sur la question de la pollution visuelle causée par ses myriades de satellites en orbite, dont certaines devraient se mettre en place à partir du neuvième lancement de Starlink selon TechCrunch.