La fusée Falcon 9 installée sur le pas de tir avait déjà décollé quatre fois auparavant : en juillet 2018 (Iridium-7 NEXT), en octobre 2018 (SAOCOM 1A), en février 2019 (Nusantara Satu mission) et en novembre 2019 (second lancement de Starlink).

La coiffe aussi avait déjà été « éprouvée » en vol, lors d’un lancement en mai 2019. Finalement, un problème au niveau des moteurs est venu gripper une mécanique bien huilée. Le lancement est reporté à une date inconnue pour le moment.