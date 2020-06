Starlink : encore 60 satellites (un avec une visière) dans l’espace, via une fusée dont c’était le 5e lancement

On en arrive presque à ne plus être surpris, mais le premier étage de cette mission s’était déjà rendu dans l’espace en septembre 2018, janvier 2019, mai 2019 et janvier 2020.

Cette fois encore, il est venu se poser sans encombre sur la barge « Just Read the Instructions ». 45 minutes après le lancement (qui a eu lieu cette nuit), SpaceX devait récupérer les deux moitiés de coiffes sur les bateaux « Ms. Tree » et « Ms. Chief », mais nous n’avons pas de nouvelles pour le moment. Il ne faut pas attendre une réponse d’Elon Musk, il est « off Twitter » depuis le 2 juin et pour un « certain temps ».

La société confirme par contre que les 60 satellites ont été correctement déployés. Ils doivent désormais utiliser leur moteur pour se rendre sur leur orbite de croisière, à 550 km d’altitude.

Cette mission est un peu particulière puisqu’un des satellites dispose d’une « visière déployable afin d’empêcher la lumière du soleil de toucher les points les plus brillants du vaisseau spatial ». Des explications sont disponibles par ici.