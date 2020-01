Starlink : cet après-midi, nouvelle salve de lancements de satellites par SpaceX

Cela avait été repoussé à cause de vents en haute altitude. La société prévoit maintenant de les envoyer aujourd’hui dans l’espace, à partir de 15h06 heure française.

Le premier étage a déjà été utilisé pour le vol inaugural de Crew Dragon en mars 2019, puis pour la mission RADARSAT en juin 2019. Il devrait venir se poser une nouvelle fois sur la barge Of Course I Still Love You.

45 minutes après le décollage, Ms. Tree et Ms. Chief tenteront de récupérer les deux moitiés de la coiffe. Le détail de la mission se trouve par ici.